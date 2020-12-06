نجل هشام سليم “المتحول جنسيا” يخرج عن صمته موجها رسالة قاسية لمنتقديه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 5:12 مساءً

منذ أن ظهر نجل الممثل المصري هشام سليم إلى جانب والده للحديث عن المراحل العلاجية التي مر بها خلال فترة تحوله من “نورا إلى نور” بسبب مشاكل هرمونية، أثار نور جدلا واسعا تحول إلى دعما لجرأته ووالده في الحديث عن هذا الامر الذي يعتبر “تابو ” في مجتمعاتنا العربية.

ورد نور نجل الفنان هشام سليم على منتقدي ارتدائه حلق في أذنيه، ونشر مقطع فيديو تحدث من خلاله عن الأمر.

هشام سليم وابنه نور

وقال نور هشام سليم، في رسالة عبر حسابه على “إنستغرام”، “طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه. فرقت إيه أنا لابس حلق هل دا هيمحي كل اللي أنا عملته”، مطالبا من الجميع أن يهتم بحاله بعيدا عنه وعن تصرفاته.

كان هشام سليم قد كشف عن تفاصيل تحول ابنته نورا لتصبح ابنه نور، لأول مرة خلال حلوله ضيفًا على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع إيناس الدغيدي، ولاقى الخبر دعما كبيرا من عدد من الفنانين الذين أثنوا على تفهم هشام سليم للأزمة.

وبعدها ظهر مع نور، في برنامج وتحدثا عن كل ما مرا به خلال هذه التجربة، ودافع هشام سليم دافع عن نجله وطلب من الجميع أن يرحموه لأنه فقط يريد أن يعيش حياته، كما علق هشام سليم على ما حدث وقال في مداخلة مع “et بالعربي”، أنه يرى أن ما فعله نجله شجاعة منه لأنه يحاول أن يجعل الناس يفهمون الحقيقة ولا يختبئ وراء الستار.