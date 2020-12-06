بالفيديو: خطأ تقني تسبب باحتشاد 42 عامل توصيل طعام أمام منزل فتاة

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آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 4:24 مساءً
خطأ تقني تسبب باحتشاد 42 عامل توصيل طعام امام منزل فتاة فلبينية
تسببت وجبة طعام طلبتها فتاة فلبينية صغيرة، إلى احتشاد عشرات عمال توصيل الطعام مع عشرات الوجبات أمام منزلها بسبب خطأ تقني، ما أدى إلى زحمة في شارع منزلها.
وعلى الرغم من أن تطبيقات توصيل الطعام توفر طريقة بسيطة وسهلة للاستمتاع بأطباق المطاعم في المنزل، إلا أن وجود خلل فني أو بطء الإنترنت قد يجعل تجربة تناول الطعام أقل إرضاء.
وتلقت فتاة فلبينية البالغة 7 أعوام 42 طلبا لنفس الوجبة واحتشد 42 عاملا عند منزلها بسبب خلل في التطبيق.
وتحولت وجبة الغداء المؤلفة من وجبتي الدجاج مع البطاطا التي كان من المخطط أن تتناولها الفتاة من مدينة سيبو في الفلبين، مع جدتها إلى كابوس.
وسرعان ما أثار عمال التوصيل جدلا عند تجمعهم في شارع ضيق بوقت واحد تقريبا. ووثقت الفتاة الحدث عبر فيسبوك لايف.
وتبين لاحقا أن الخلل حصل نتيجة النقر المتكرر من قبل الفتاة أثناء عدم عمل تطبيق الطعام بالإضافة إلى ضعف الانترنت.
ولطالما اعتادت الفتاة لطلب الطعام بهذه الطريقة لأسرتها مرات عديدة، لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل إلى الآن. وتطوع بعض الجيران لشراء الطلب الذي كان يجب أن يكون سعره حوالي أربعة دولارات تقريبا إلا أنه كاد أن يصل إلى 166 دولار.
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