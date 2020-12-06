تراند اليوم : بشري بتخاف علي نفسها من الحسد – شوف عملت إيه

عرض برنامج “et بالعربي” مقابلات مع الفنانات أمينة خليل، نسرين طافش وبشرى، من كواليس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، للحديث عن مشاريعهن المتعلقة بالزواج.

كشفت بشرى أنها تشعر بالحسد يطاردها منذ إعلان خطوبتها بعد ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

أوضحت بشرى أنها حريصة على أن تكون فرحتها محدودة نظرا للظروف السيئة التي يمر بها العديد من المحيطين بها وفقدانهم لأعزاء لديهم، مؤكدة أن موعد زواجها قد يكون بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

أما نسرين طافش فرفضت التعليق على حياتها الشخصية وأكدت أنها لن تعلن عن موعد زفافها إلا في الوقت المناسب، فيما أوضحت أمينة خليل أن الأخبار المتداولة عن اقتراب موعد زفافها لا أساس لها من الصحة.

أكدت أمينة خليل أنها لم تحدد الموعد بعد وسوف تظل مخطوبة حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، بسبب رغبتها في حضور عدد كبير من المدعوين وإقامة حفل زفاف ضخم، مؤكدة “محدش يطلع إشاعات عليا”.