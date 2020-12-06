تراند اليوم : بفستان قصير جداً.. شاهد نسرين طافش تشعل التواصل الاجتماعي

ظهرت الفنانة الشهيرة نسرين طافش صورة جديدة لها مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي ترتدي فستان قصير في احد المهرجانات الفنية.

وارتدت نسرين طافش فستانا باللون الأسود والذي وصفه الجمهور بالقصير جدا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الحالية والذي يقام في ظروف استثنائية هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وظهرت نسرين طافش بالفستان، الذي زُين من اطرافه باللون الأبيض، بينما كانت ازراره باللون الذهبي، فيما برز في الصورة اكسسوارات الفنانة،

وارتدت نسرين طافش طوق الماسي وهو ناعم وغير بارز في الصورة، فيما حملت معها حقيبة صغيرة باللون الأسود وارتدت حذاء كلاسيكي باللون الاسود لتتناسب اطلالاتها الساحرة.

اما الماكياج، فقد اعتمدت نسرين الماكياج المناسب لطلالتها وقد كان قويا فيما غيرت من رسمة عيونها، واحمر الشفاء الذي كان صارخا مع الموضة.

اما الجمهور فقد تفاعل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تداول الصورة بشكل كبير بسبب طلالة الفنانة الجذابة والساحرة.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة خلال الفترة الأخيرة وهو بدورته الـ42 في دار الاوبرا المصرية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بسبب كورونا كما تم ذكره سابقا، كما تألقت العديد من الفنانات على السجادة الحمراء خلال المهرجان



