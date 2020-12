تراند اليوم : ظهور مميز للأخوات كريم وأحمد فهمي بمهرجان القاهرة – صورة

نشر النجم كريم فهمى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له.

وظهر كريم فهمى فى الصورة برفقة النجم أحمد فهمى من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى وعلق قائلا: “Because I have a brother, I’ll always have a friend”.

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

واحتفل الفنان كريم فهمي، بعيد ميلاده وسط عائلته وأصدقائه وبعض من نجوم الفن.

وتتميز زوجة كريم فهمى دانيا، بإطلالاتها الجريئة الأنيقة النى تميزها عن غيرها من خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال أنيقة تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب المناسبات برفقة زوجها.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم “ديدو”، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.

كما حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، ونشر فيديو لأغنية “ترجعلنا بالسلامة” للفنان تامر حسنى، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية.