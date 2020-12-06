أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يناور وخبير يحدد الموعد المناسب للشراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات منتصف اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، وسط تراجع الإقبال على شراء المعدن النفيس.

ومنذ تفشي جائحة كورونا تشهد أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا على المستوى المحلي والعالمي، في وقت يلجأ فيه المستثمرون إلى المعدن النفيس كملاذ آمن وقت المخاطر.

ومع النتائج الإيجابية للقاحات مضادة لفيروس كورونا من شركات فايزر وموديرنا وأسترازينكا بدأت أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب مما بين الارتفاع والانخفاض.

ويتوقع الخبراء أن يفقد المعدن النفيس بعض المكاسب التي سجلها خلال العام الجاري مع بدء أكبر عملية تلقيح في التاريخ، إلا أن تزايد الإصابات بالفيروس تعطي الذهب المزيد من الثبات لبعض الوقت.

وفي مصر، استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم وسجل 814.25 جنيه، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 800 جنيه، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 685.75 جنيه.

واستقر سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) وسجل نحو 6400 جنيه.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر بنحو 25 جنيها، وهو ما يراه وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، مشجعا لشراء المعدن النفيس.

وأكد أن الصورة ستظل في حالة تذبذب في ظل الحيرة بين التقدم في عملية إنتاج اللقاح وزيادة الإصابات بالفيروس.

وقال في تصريحات صحفية إن الرؤية ستضح أكثر بالنسبة لأسعار الذهب منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكدا أن الفترة الحالية مناسبة للشراء.

وعالميا، هبط الذهب في تداولات نهاية الأسبوع الجمعة، إذ باع المستثمرون لجني المكاسب بعد ارتفاعات كبيرة في الجلسات السابقة، تزامنا مع صعود الأسهم.

وخفف من تراجع الذهب، تصاعد الرهان على تحفيز أمريكي جديد، ما دعم الإقبال على المعدن النفيس كتحوط من التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1834.92 دولار للأوقية (الأونصة).

وشهد الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا نزوح تدفقات بقيمة 9 مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.

