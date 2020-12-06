شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد: احترمت كل أيد طيبة أتمدت ليا وأنا عايش جوة الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الكبير وحيد حامد: "زمان المجتمع كان فيه حب مش ضغينة والكبير بيشيل الصغير، أنا كنت بشوف الفرحة فى قلوب الناس مش زى الزمن ده، وزمان وأنا صغير أتعلمت من محمد عثمان الكاتب الكبير كان بيحتوينى واحترمت كل إيد طيبة أتمدت ليا، ولم أخذل أى إيد واتعلمت التواضع من الكبار جدا اللى شوفتهم، اتعاملت مع نجيب محفوظ، ومعرفش الأيام دى شكلها إيه".

وتابع وحيد حامد خلال ندوة تكريمه والمقامة حاليا ضمن فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، قائلا:"مروان لو له إخوات فى المهنة هيبقى له إخوات كتير وسعيد جدا إن ليا ناس أتعلموا منى حاجة وبقوا كتاب كبار فى الزمن بتاعنا ده، وأنا عايش جوة الناس، ومهتم بالشأن العام، وعيشت عمرى كله للناس".

وقال السيناريست تامر حبيب فى كلمته خلال الندوة:"اتعلمت احترم نفسى من وحيد حامد هو عمدتنا، وعنده الحلول لكل المشاكل، وأى مشكلة تكلمه فيها يرد عليك ويحلها على طول".

وحضر عدد من نجوم ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بمهرجان القاهرة السينمائى، منهم، يسرا، ليلي علوي، الهام ساهين، المخرح مروان حامد، اشرف عبد الباقي، جميلة عوض، الاعلامية مني الشاذلي، المخرج محمد العدل، السيناريست تامر حبيب، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرجة ساندرا نشأت، الفنان وائل عبد العزيز.

وحيد حامد كاتب وسيناريست ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

وحيد حامد الذي كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، قدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمين في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب