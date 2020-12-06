شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى لـ وحيد حامد: "حلمى يكون ليك عمل سينمائى فى 2021" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة ليلى علوى، خلال ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة: "مش هقول كلام أنا قلته قبل كدة، أنا عايزة أقولك أنت قيمتك كبيرة أوى مش بس للناس اللى اشتغلت معها، أنت حضرت المجتمع المصرى بأفكارنا وأحلامنا، ولو حد بيسألنى إيه حلمى فى 2021، إن يكون ليك عمل سينمائى".

واستقبل حضور ندوة وحيد حامد، بمهرجان القاهرة السينمائى الكاتب الكبير استقبالا حافلا بالتصفيق الحاد والوقوف أثناء دخوله على المسرح.

وحضر ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، والتى يديرها الناقد طارق الشناوى، والمقامة حاليا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 عدد كبير من النجوم، منهم، يسرا، ليلي علوي، الهام ساهين، المخرح مروان حامد، اشرف عبد الباقي، جميلة عوض، الاعلامية مني الشاذلي، المخرج محمد العدل، السيناريست تامر حبيب، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرجة ساندرا نشأت، الفنان وائل عبد العزيز.

يذكر أن وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

وحيد حامد الذي كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهى "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، قدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمين في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب.