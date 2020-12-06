شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية زندايا الوجه الجديد لدار Valentino.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية زندايا أنها واحدة من أكثر نجمات العالم جاذبية و حفاظا على تفاصيل إطلالاتها المختلفة وهو ما جعل الكثيرين يصفونها بأنها واحدة من إيقونات الأناقة والجمال على الساحة، وقد تم اختيار زندايا البالغة من العمر ( 24 عاما ) لتكون الوجه الجديد لدار أزياء فالنتينو "Valentino" وهو الخبر الذى أسعد محبيها وعشاقها وأكدوا أن خطوات زندايا نحو القمة وتحقيق المزيد من النجاحات تصبح أكثر ثباتا.

وخضعت زندايا لجلسة تصوير ظهرت بها بإطلالة كلاسيكية مذهلة و هى تجلس على طاولة من الخشب ، وقد ظهرت بأحدى الصور وهى ترتدى من الحرير باللون الأبيض من تصميم لدار أزياء فالنتينو وصل سعره الى 3700 جنيه إسترلينى ، وكانت النجمة الشهيرة تحمل حقيبة صغيرة الحجم باللون الأبيض تحمل اكسسوارت باللون الذهبى ، كما ظهرت زندايا بصورة اخرى و هى ترتدى فستان من الدانيل باللون الأسود .

يذكر أن زندايا حصد عدد من الجوائز الهامة بمسيرتها الفنية ، و من أبرز هذه الجوائز " Kids' Choice Awards " و " People's Choice Awards " و " Teen Choice Awards " و " Primetime Emmy Awards " ، و غيرهم .