"بحبك".. عابد فهد يوجه رسالة لزوجته في عيد زواجهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يحتفل الفنان السوري عابد فهد بعيد زواجه الـ18، اليوم 6 ديسمبر الجاري.
نشر "فهد" صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ووجه رسالة لزوجته: "حبيبتي زينة اليوم مثل كل يوم من 18 سنة وأنا بحبك".
شارك عابد فهد، في السباق الرمضاني بمسلسل "هوس" بطولة كارمن لبس، هبة طوجي، يوف حداد، ومن تأليف نادية الأحمر، وإخراج محمد لطفي، كما يواصل تصوير مسلسل "الساحر"، برفقة ستيفاني صليبا.
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