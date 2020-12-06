وحيد حامد: "معملتش حساب لحد وبعت نفسي لخدمة الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال السيناريست الكبير وحيد حامد، إنه طوال مشواره الفني، لم يُدخل قرشا بيته إلا من قلمه، ولم يتكسب أي شيء إلا بجهد حقيقي.

وأضاف وحيد في ندوة أقيمت عصر اليوم في مسرح وي، ضمن فعاليات تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد: "معملتش حساب لحد، ومكنتش مستني حاجة من حد لا عطية ولا منصب ولا جاه، بعت نفسي لخدمة الناس وعشت وسطهم، وباخد المشكلة من جواهم وأعيد طرحها على الناس بدون حسابات".

وسأل هل مازال الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة موجودا في الندوة، وقال بعدها "مشي ولا موجود عايز أقول نفكها شوية، ويفتح الشبابيك عشان الناس تتنفس وكل واحد يقول اللي عنده".

وحيد حامد حصل على جائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي في حفل افتتاح الدورة 42.