"أصيب بالسرطان ونجله فنان مشهور".. معلومات عن عبدالله محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل اليوم محبو أحد أبرز وأهم النجوم الشباب في الثمانينات وهو الفنان القدير عبدالله محمود بعيد ميلاده الموافق 6 ديسمبر 1959، الذي رحل عن عمر يناهز الـ40 عاما، وبرغم أنه لم يلعب دور البطولة المطلقة إلا أنه حقق نجاحا كبيرا وسط جيله.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن عبدالله محمود:

- بدأ مشواره الفني طفلا مع أصدقاء عمره محسن محيي الدين وأحمد سلامة من خلال التليفزيون، ثم بدأ بدايته الموفقة في مسلسل "البوسطجي" عام 1974.

- كانت بداية انطلاقته السينمائية الحقيقية في فيلمه الأول "إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين عام 1978.

- وتميز الفنان الراحل عبدالله محمود بأدائه وموهبتة الفريدة التي مكنته من الوقوف أمام عظماء السينما المصرية.

- وقدم الراحل العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "شمس الزناتي ، وحنفي الأبهة، المولد" أمام النجم عادل إمام وفيلم "الاحتياط واجب ، الإمبراطور" أمام النجم الراحل أحمد زكي، وقدم أجمل أدواره في فيلم "الطوق والأسورة" مع النجمة شريهان وفردوس عبدالحميد.

- كما قدم فيلم "المواطن مصري" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف والذي وقف فيه أمام النجم العالمي عمر الشريف.

- من أشهر الأفلام التي شارك فيها عبدالله محمود "المصير، العاصفة، المولد، الطريق إلى إيلات، اللعب مع الشياطين، وغيرها.

- من أشهر المسلسلات التي شارك فيها الراحل عبدالله محمود "الوتد، عصفور النار، الطاحونة، الفرسان، ذئاب الجبل، البوسطجي، وغيرها.

- قدم أيضا العديد من المسرحيات منها "باب التوفيق، قصة الحي الغربي، قطب الرجال، حضرات السادة العيال".

- نجله الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، الذي شارك في العديد من الأعمال منها مسلسل "عوالم خفية، بلا دليل، طايع، خفة يد، فوق السحاب، أبو العروسة".

- آخر عمل سينمائي للراحل عبدالله محمود فيلم "واحد كابتشينو"، الذي انتجه وقام ببطولته ولكنه لم يكن محظوظا بمشاهدته في دور العرض.

- الفنان عبدالله محمود، أصيب بمرض سرطان المخ، ورحل عن عالمنا في 9 يونيو 2005، وهو لم يكمل عامه الـ 41.