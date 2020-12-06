أخر رسائل أحمد زكي لها ونصيحتها لشيرين عبدالوهاب.. أبرز تصريحات شريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نصيحة هامة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، ورسالة أخيرة من أحمد زكي، وأول اجر لها"، من بين أبرز تصريحات الفنانة شريهان، في حوارها الإذاعي مع الكاتب مدحت العدل، في برنامج "الناس العزاز"، الذي قُدم عام 2008 عبر راديو Drn .

شريهان في حديثها، قالت إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستحق التأمين على صوتها، موضحة انها من الأصوات التي لها تأثير عميق لديها، ولهذا تنصحها بالفصل بين فنها وحياتها الشخصية".

وعن بدايتها قالت الفنانة شريهان، "ذهبت إلى التليفزيون وعمري حوالي 8 سنوات، للمشاركة في برنامج بعنوان (دو ري مي)، وحصلت على أجر ٢٥ قرشا ثم قدمت فيلم (قطة على نار)، وكانت تقدم دور حفيدة من أحفاد الفنان فريد شوقي، وحينها رفضت إدارة السينما دخولها في ذلك الوقت، لصغر سنها حيث كان العمل للكبار فقط".

وفي حديثها عن الفنان نور الشريف، قالت: "شاركت في مسلسل (أرزاق) مع الراحل نور الشريف، والذي أعتز به كثيرًا فقد كان معلمي، وهو معلم أمين، إذا رأى في من أمامه الصدق، فقد بدأت معه في طفولتي وكبرت معه وكان دائمًا يقول لي اشتغلي واجتهدي على نفسك.

شريهان تحدثت في البرنامج، عن اخر رسائل الفنان الراحل أحمد زكي لها، وقالت: " أتذكر أن الراحل ترك لي رسالة صوتية ليلة وفاته مازلت أحتفظ بها قالي لي فيها: "أنا بموت.. أنا بحبك قوي هشوفك أما ترجعي بسرعة.. أشوفك على خير".