عازفة ناي ومصممة أزياء.. أعمال فشلت في إعادة شريهان للساحة الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

18 عاما ولغز عودة الفنانة شريهان محاطا بالغموض، وكلما تم الإعلان عن مشروع لعمل فني جديد تعود به، تعددت وتباينت الأسباب حول تعثره، ومن التليفزيون إلى المسرح ظلت الأسئلة معلقة حولها وحول العودة المرتقبة، هل هي أسباب إنتاجية أم لدواعي صحية؟.

مع احتفالنا اليوم بعيد ميلاد شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني- اسمها بالكامل، وبلوغها عامها السادس والخمسين، نرصد المشاريع التي بشر صناعها محبيها بعودتها.

فوازير

تقديم فوازير عن أشهر الاستعراضات العالمية، فكرة أعلنت عنها الفنانة شريهان عام 2001 ، وكتبت فكرتها ووثقتها في الشهر العقاري، على أن يقوم بكتابتها الشاعر سيد حجاب، وتتولى إنتاجها بمشاركة التليفزيون المصري، لكنها أيضا لم تخرج للنور.

"عازفة الناي"

عام 2002 كان بداية إرتباط اسم الفنانة شريهان، بتقديم مسلسل (عازفة الناي) التي كتبها الشاعر الراحل عبدالسلام أمين ويروي من خلالها قصة حياة سيدة العشق الالهي رابعة العدوية، وكان من المقرر أن يقوم السيناريست والمنتج وحيد حامد الذي يدخل به كمنتج منفذ حلبة سباق شهر رمضان القادم لصالح قطاع الانتاج باتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري.

وأختار وحيد حامد لبطولة المسلسل، شريهان ،وأشرف عبدالباقي، ودلال عبدالعزيز، ومحمود الجندي، ورشوان توفيق، وشريف منير، وتوفيق عبدالحميد، وصلاح عبدالله، مصطفى شعبان، على أن يقوم بإخراجه المخرج جمال عبدالحميد، قبل ان يتم التوقف عن تقديم المسلسل بعد الإعلان عن إصابة نجمته بالسرطان "سرطان الغدد اللعابية".

بعد سنوات من العلاج وخضوعها لجراحة دقيقة بالجانب الأيمن من وجهها لإزالة الورم السرطاني، عاد حلم العودة ليداعب الفنانة شيريهان، وكشفت في تصريحات صحفية عن نجاح الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، في شراء حقوق مسلسل "رابعة العدوية"، استعدادا لتقديمه كأول عمل يشهد عودتها، مؤكدة إنها بدأت في خطوات التحضير والتجهيز مع المخرج جمال عبدالحميد ، ومصمم الاستعراضات عادل عبده ، والموسيقار عمار الشريعي، ومهندس الديكور صلاح مرعي، ومصممة الملابس د. سامية عبدالعزيز، ولكن مع ذلك تحول المشروع إلى حلم مؤجل.

"دموع السندريلا"

عام 2011 أعلن المنتج هشام شعبان نجاح شركة "كينج توت" في الاتفاق مع النجمة شريهان بالعودة من خلال مسلسل بعنوان"دموع السندريلا"، وتم اختيار المؤلف الشاب محمد الحناوي ليكتب العمل، على ان يعرض في موسم رمضان 2012، ومرت السنوات دون أن يقدم المسلسل.

مسرحيات "شريهان".

عام 2017 كانت مؤشرات عودة الفنانة شيريهان، أكثر قوة ووصلت إلى حد إقامة تحتفالية ضخمة بحضورها، ونظمها المنتج جمال العدل، والكاتب د. مدحت العدل، إذ تم الكشف وقتها عن مشروع مسرحي يضم 13 عرضا، يتناول كل منها سيرة حياة إحدى الشخصيات الشهيرة، مثل مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، وبديعة مصابني، ومارلين مونرو، ورابعة العدوية أيضا.

وأكد مدحت العدل في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "أن العروض من المقرر تقديمها بالبداية على مسرح موفنبيك بالسادس من أكتوبر، على ان تصور تليفزيونيا وتعرض عبر قناة dmc مسرح"، ومع الشروع في تدشين المشروع عادت الأقاويل لتحاصر التجربة، البعض تحدث عن تعثرها بسبب الحالة الصحية للفنانة شريهان، وهو ما نفاه العدل لاحقا.

وعلى الرغم من الكشف عن انتهاء الفنانة شريهان من تصوير مسرحية "كوكو شانيل" التي تتناول سيرة مصممة الأزياء العالمية، هي من تأليف د.مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وشاركها التمثيل أيمن القيسوني، وإنجي وجدان، بل والإعلان عن قيام الكاتبة مريم نعوم، والمخرج محمد ياسين بالإعداد لثاني المسرحيات "بديعة مصابني"، انضمت التجربة لسلسلة الأعمال التي أخفقت في إعادة شريهان.