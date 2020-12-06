تراند اليوم : في ذكرى ميلادها .. شريهان حازت هذه الهدية من أم كلثوم (فيديو)

في سن مبكرة حازت الفنانة شريهان إعجاب كوكب الشرق أم كلثوم، والتي أعجبت بطريقة رقصها في هذا السن.

وكان برنامج "صباح الخير يا مصر"، قد عرض على القناة الأولى تقريرا تلفزيونيا عن الفنانة شيريهان، في ذكرى ميلادها، والتي تحل اليوم.

وبحسب التقرير فإنه في مثل هذا اليوم من عام 1964، وُلدت الفنانة شيريهان، وظهرت مواهبها في التقليد والرقص في سن صغيرة، فتبناها فنيًا شقيقها الأكبر عازف الجيتار عمر خورشيد، وأهدتها أم كلوم شوكولاتة إعجابا بموهبتها.

وكان أول ظهور سينمائي للفنانة شريهان في فيلم "قطة على نار" في عام 1977.

وحصلت على أول بطولة في فيلم "الخبز المر" مع محمود عبدالعزيز وفريد شوقي.

بينما فوازير رمضان أول نقطة انطلاق قوية في مسيرة شيريهان الفنية، وبدأت بـ"ألف ليلة وليلة" في عام 1985، لتظل نجمة شاشة رمضان لسنوات.