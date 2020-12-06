تراند اليوم : فنانة مصرية اعتادت الظهور الجريء تفاجئ الجميع بالحجاب



حالة من الجدل أثارتها الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، بعد ظهورها بالحجاب والعباءة، خاصة انها دائمة الظهور بشكل جريء وملابس شبه عارية.

ونشرت سلمى أبوضيف، صورة مفاجئة بالحجاب عبر خاصية القصص المصورة في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام"، أثناء جولتها في مسجد الشيخ زايد بالامارات، مرتدية عباءة سوداء وحجاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عن طريق ارتدائها القناع الطبي.

وتساءل الجمهور إن كانت إطلالتها هذه مجرد تماشياً مع المكان الذي كانت تزوره أم أنها ستلتزم بهذا اللباس.

وكانت سلمى قد أعلنت شفاءها من فيروس كورونا المستجد، مؤخرا بعد أيام من إعلان إصابتها في أعقاب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، والتي شاركت في فعالياتها، وفور عودتها أعلنت عن إصابتها بكورونا.



