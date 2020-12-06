شاهد.. ميساء مغربي خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شاركت الفنانة ميساء مغربي متابعيها مجموعة صور لها من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت "ميساء"، صور لها من العرض الأول لفيلم"حظر تجول"، وعلقت عليهم

قائلة: "السجادة الحمراء للفيلم المصري حظر تجول، مهرجان القاهرة السينمائي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الماضي،

بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي .

الجدير بالذكر أن فيلم "حظر تجول"، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة كل من إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، كامل الباشا، أحمد مجدي، أحمد حاتم، والذي تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .