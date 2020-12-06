مدحت العدل: فخور بأني عشت زمن وحيد حامد

تحدث المؤلف الكبير د. مدحت العدل في ندوة السيناريست الكبير وحيد حامد، المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 بدار الأوبرا.
وحرص "العدل" على توجيه كلمة تقديرية للسيناريست الكبير وحيد حامد، قائلًا: "فخور أني عشت في زمن وحيد حامد وعمالقة الفن وخاصة في السينما يجب أن يذكر أن كان هناك أيقونة اسمها "وحيد حامد"، حيث جاوب على كثير من الأسئلةالاجتماعية في أفلامه، وقدمها بأسهل وأرقى صورة".
تضمنت الندوة حضور فني كبير أبرزهم: "يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، الإعلامية منى الشاذلي،.. وغيرهم"، بجانب عدد جماهيري كبير من محبيه.
قدم المخرج الكبير، شريف عرفة، مساء الأربعاء، جائزة إنجاز العمر للسيناريست البارز، وحيد حامد في حفل الافتتاح وسط حضور فني كبير.
كما حصلت الفنانة منى زكيعلى جائزة فاتن حمام للتميز، تقديرا لمسيرتها الفنية وماقدمتها من أعمال فنية مميزة.
يذكر أن افتتحت مساء، الأربعاء الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.
الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.
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