توافد جماهيري ضخم إلى ندوة وحيد حامد بمهرجان القاهرة السينمائي

بدء توافد حاضري ندوة وحيد حامد بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

شهدت الندوة حضور جماهيري فني كبير، حيث حرص عدد من الفنانين المشاركة فيها أبرزهم"جميلة عوض، تامر حبيب د. مدحت العدل، يسرا والإعلامية منى الشاذلي ورئيس المهرجان حفظي، وتتم إدارة الندوة بواسطة الناقد الفني الكبير

طارق الشناوي وغيرهم.

قدم المخرج الكبير، شريف عرفة، مساء الأربعاء، جائزة إنجاز العمر للسيناريست البارز، وحيد حامد في حفل الافتتاح وسط حضور فني كبير

كما حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرًا لمسيرتها الفنية وماقدمتها من أعمال فنية مميزة

يذكر أن افتتحت ، مساء الأربعاء، الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.