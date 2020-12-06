على طريقتها الخاصة.. أيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد مي كساب

حرصت الفنانة أيتن عامر على تهنئة الفنانة مي كساب بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"أيتن" صورة لـ مي كساب، عبر خاصية"ستوري"، وكتبت عليها:"عيد ميلاد سعيد".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة تانية"، الذي خاضت به الموسم الرمضاني السابق، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج

مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، هبة مجدي، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.