شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائى للنجوم الصاعدين بمشاركة أحمد مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم الأحد، بمهرجان القاهرة السينمائى حلقة نقاشية تديرها ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط، بمشاركة ستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب، بمشاركة الفنان أحمد مالك، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.

من جانب آخر يشارك مالك في مسلسل "نسل الأغراب" الذى من تقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه فى إطار درامى صعيدى اجتماعى، ومسلسل نسل الأغراب، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.

وكان مالك شارك في مهرجان الجونة بعرض فيلمه "حارس الذهب" والذي عرضه عالميا لأول مرة فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتى بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلى: "مالك خاطف للأنظار فى دور حنيف (البطولة)".

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 فى أستراليا الغربية، حين يسعى راعى جمال أفغانى للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة، فيتحتم على الثنائى المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده فى سباق الوصول إلى فرن سرى لصهر الذهب.