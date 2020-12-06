شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش يكشف موعد عرض فيلم "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان مصطفي درويش عن موعد عرض فيلم "ب100 وش"، مؤكدا أنه من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في موسم رمضان الماضى، ما دفع الشركة المنتجة لعمل جزء ثانى منه ولكن تم الإستقرار على تحويله لفيلم سينمائي، وقال درويش عبر حسابه بموقع "إنستجرام" :"انتظروا فيلم 100 وش في عيد الفطر ..ياترى هتعمل ايه تاني يا شبح العالم".



مصطفي درويش

وكان الكاتب مدحت العدل، قال إنه بالفعل كان يوجد اتجاه لتقدم جزء ثان من مسلسل بـ100 وش، مشيرًا إلى أن جمال العدل قرر تحويله إلى فيلم سينمائى، وذلك على خلفية أن كاملة أبو ذكرى لا تعمل على مسلسلات متتالية، مشيرًا إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا بشهادة الجمهور، والفيلم حاليا في مرحلة الكتابة، مؤكدًا أنه في حالة عدم رضائنا على السيناريو لفيلم بـ 100 وش، لم نقدمه خاصة أن الجمهور ارتبط بالعمل، حيث ما يهمنا في المقام الأول هو الجمهور.

فيما قالت النجمة نيللى كريم: "بعدما قدمت مسلسل (بـ100 وش) فى رمضان الماضى شعرت أننى أريد أن أقدم أدوارا كوميدية وخفيفة لأن الأدوار الأخرى أنهكتنى خلال السنوات الماضية"، وأضافت: "سنقدم بـ100 وش كفيلم سينما كما أعلن المنتج جمال العدل، ولأنى أحب السينما جدا سعدت بهذا القرار وسيكون هذا الأمر جديدا من نوعه، حيث إن المعتاد أن تُقدم الأفلام كمسلسلات ولكن الجديد أن المسلسل سيتحول إلى فيلم".