شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: لم أتخوف من تقديم قضية زنا المحارم في "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة أمينة خليل، خلال ندورة فيلم حظر تجول بمهرجان القاهرة السينمائى : أنا أول امبارح في عرض "حظر تجول" كنت مبسوطة جدا لأن أنا وأمير رمسيس كنا متراهنين علي الفيلم ده من سنتين واستنينا كتير واللي خلي اليوم أحلى لما شفنا تأثر الناس بالفيلم وايمانهم بالرسالة"، وأضافت أمينة خليل، خلال ندوة فيلم "حظر تحول": " لم أتخوف من كون الفيلم يناقش قضية " زنا المحارم"، وده لأن مينفعش نسكت علي حاجة زي كده بتحصل في العالم".

وتابعت: "أنا دايما بجري ورا القصة الحلوة ودي اكتر حاجة بتشدني وأهتميت جدا بعلاقة الام والبنت دي أكتر الحاجات اللي شدتني"، مؤكدة أن كل المشاهد صعبة بالفيلم.

الفيلم يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول (فاتن) التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي