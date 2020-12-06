شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر مندهشة من نجاح فيلم Peppermint على المنصات بعد فشله بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيبة أمل كبيرة عاشتها الممثلة العالمية جينيفر جارنر قبل عامين حينما فشل فيلم Peppermint الذى قامت ببطولته على مستوى الإيرادات، حيث نال ردود فعل سلبية للغاية وانتقادات لها، إلا أن الفيلم وبعد عامين من عرضه في دور العرض فاجأ الجميع حينما تم طرحه بأحد المنصات، الفيلم تمكن من الوصول للرقم الأعلى مشاهدة على شبكة نت فليكس بعد عرض في الأول من ديسمبر، الأمر الذى أشعر جارنر نفسها بالدهشة مثلما أكد موقع الديلى ميل، حين نشر تقرير أشار فيه إلى أن الممثلة الشهيرة لم تكن تتوقع ما حصل من نجاح أخير للفيلم.

جينيفر جارنر بدورها علقت على الأمر عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام حين كتبت، "يا لها من مفاجأة جميلة، من مشاهدتكم للفيلم بهذا الشكل".



جينيفر جارنر

من ناحية أخرى ظهرت ممثلة هوليود جينيفر جارنر فى أحدث صور لها بعد أيام من استمتاع طليقها بن افليك وبناته منها بصحبة محبوبته انا دى ارماس، حيث التقطت عدسات مصورو الباباراتزى عدة صور لجينيفر أثناء سيرها مع ابنها من بن افليك، وأشار تقرير موقع الديلى ميل، إلى أن هناك اتفاق ما بين الثنائى جارنر وبن افليك على أن يستمتع هو بعيد الشكر الماضى بصحبة بناته فى حين يبقى الابن معها.