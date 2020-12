شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تتعاون مع فريق Black Eyed Peas فى كليب GIRL LIKE ME..فيديو وكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فريق الهيب هوب الشهير " Black Eyed Peas " كليب جديد مع واحدة من أهم وأشهر نجمات الغناء فى العالم وهى شاكيرا، وتعاونت شاكيرا البالغة من العمر ( 43 عام ) مع فريق Black Eyed Peas وذلك فى أغنية " GIRL LIKE ME " التى أطلقها الفريق مؤخرا على قناته الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وظهرت شاكيرا كعادتها مفعمة بالحيوية وكأنها ظهرت بالكليب لكى تستعرض جاذبيتها.

كلمات احدى مقاطع الاغنية :

Ayy, yeah

Ayy, ayy

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me (la-la-latinas, eh)

I want a girl like Shakira, eh

Esa latina está rica (ah)

I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida

I need a bien bonita (wuh)

Elegante señorita (wuh)

Girl, I want you and I need ya

All of my life, yup, baby, let's team up

I want a girl that shine like glitter (ping)

A girl that don't need no filter

The real for real

A girl that's a natural killa (prr)

I wanna girl that's a heater (hot)

Caliente, off the meter (hot)

Yo quiero, mira, yo quiero

Una chica que no me diga mentiras

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

Latinas

Latinas

La-la-latinas

La-la-latinas

Sacúdelo como Shaki