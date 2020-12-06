شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: مبوستش إيد حد فى السينما قبل كده غير أمينة خليل فى "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الهام شاهين، كل مشاهد فيلم "حظر تجول" صعبة حتي التعبير عن المشاعر مضيفة: "مكنتش قادرة أقول لبنتي اللي هي أمينة خليل ايه سبب قتلي لابوها، وهو دور أم عمري ما قدمته قبل كده علي عكس الأم الحنونة اللي بقدمها"، وأضافت خلال ندوة فيلم "حظر تجول" الذي يعرض في مهرجان القاهرة: "المشهد الأخير اللي قالتلي فيه أمينة خليل ماما، أتأثرت جدا وحتة الامومة بتأثر فيا بشكل خاص، ولقيت نفسي عملت حاجة عمري ما عملتها في السينما، وهي إنى بوست إيد أمينة خليل، وانا مبوستش ايد حد خالص قبل كده فى السينما".

وأستكملت: "أنا عمرى ما مسكت ايد أمي وبوستها وبقيت زعلانة إنى عمري ما عملت مع أمي كده رغم إنى كنت بعشقها وأنا مش عارفه ليه عملت كده مع أمينة خليل ولكن حسيت تجاهها بنسبة امومة كبيرة جدا".