شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "حنة ورد" و"الحرفى" و"الحياة على الهامش" بمسابقة سينما الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض في الثالثة والنصف من مساء اليوم الأحد بمسرح الهناجر، الجزء الثاني من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

ويعرض ضمن برنامج غدا 4 أفلام، هي؛ المصري "حنة ورد" إخراج مراد مصطفى، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوثائقي الأيطالي "الزهور، الزهور، الزهور" إخراج لوكا جوادانيينو في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيلم "الحياة على الهامش" إخراج مو هراوي، من إنتاج الصومال، النمسا، ألمانيا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما الفيلم الرابع فهو الأسترالي "الحرفي" إخراج نيكولاس كليفورد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدور أحداث الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.