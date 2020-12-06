شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى فى ذكرى رحيل نيفين رامز: لم ترحلى عن ذهنى وذاكرتى لأنك بوجدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحيا النجم الكبير محمد صبحي زوجته الفنانة نيفين رامز التي رحلت في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر بكلمات مؤثرة جدا علي صفحته الشخصية قائلا :"حبيبتي في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر .. رحلتي عنا .. منذ أربع سنوات .. ولكنك لم ترحلي عن ذهني وذاكرتي .. لأنك في وجداني الذي تشكل بعشرتنا من أخلاقك وقلبك الحنون وعقلك الذي كان يدفعني إلى تحقيق احلامي واحلامك .. لن استطيع رد جزء مما منحتيه لي ولأبنائنا وأحفادنا .. ستكونين أول المكرمين في مسيرتي 50 سنة فن .. كنتي انتي وقودها .. حبيبتي لم تخسري شيئا مهماً بعد رحيلك .. نحن الذين خسرنا .. وانتظر اللحاق بك .. ادعو الله لك في كل صلواتي بالرحمة والمغفرة وان يسكنك فسيح جناته .. افتقدك يا Vina كما كنت اناديك .

يذكر أن الفنانة الراحلة نيفين رامز سيتم تكريمها في مسيرة ( 50 سنة فن ) التي يحتفل فيها محمد صبحي بنصف قرن من الإبداع ويكرم خلالها كل الذين شاركوه مسيرته في رحلته الفنية بالمسرح والسينما والتليفزيون ويشمل التكريم أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفاق طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى، وسوف تتسلم جائزة وتكريم نيفين رامز ابنتها مريم محمد صبحي .