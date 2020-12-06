شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور لا تنسى لشريهان خلال مشوارها منذ الطفولة.. أبرزها رقصها أمام كوكب الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة الكبيرة شريهان بعيد ميلادها، وهى النجمة التى تمكنت من حفر اسمها بأحرف من ذهب فى الفن من خلال موهبتها الكبيرة التى بزغت مع مجموعة من أهم الأعمال التى قامت ببطولتها، وأبرزها عالم الفوازير الذى يظل يقترن باسمها إلى الآن، وبالتزامن مع عيد ميلادها نسلط الضوء على مجموعة من الصور النادرة في حياة شريهان منذ أن كانت طفلة ترقص أمام كوكب الشرق أم كلثوم بأحد المناسبات وحتى صورها بكواليس مسرحيتها مع فؤاد المهندس.



شريهان أثناء رقصها بحفل زفاف حضرته أم كلثوم



شريهان فى شبابها بعد تعرضها لحادث ووردة تزورها



شريهان مع والدتها



شريهان وأخيها عمر خورشيد



شريهان وصورة نادرة أخرى من الطفولة







شريهان وفؤاد المهندس بكواليس أحد مسرحياتهما معاً



صورة نادرة تجمع شريهان ونيللى

بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفنى، وهى: "المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على"

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".