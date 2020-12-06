فيديو| أحمد مجدي يكشف سبب اعتذاره عن حكاية "أول السطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد مجدي عن سبب اعتذاره عن بطولة حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة التونسية درة.

وقال "مجدي" خلال لقائه في برنامج ET بالعربي، خلال حضوره عرض فيلمه "حظر تجول" الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42: "الحقيقة كنت تعبا جدا، خلصت مسلسل (الانسة فرح) الجزء الثاني، ومكنتش قادر، فا قولت لازم أخد إجازة واسافر، من كتر الشغل كتير الواحد بيتحول لمتخلف، لازم الواحد ياخد فترة تأمل".

"أول السطر" هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من مسلسل "إلا أنا"، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.

تدور القصة حول شخصية لا تتحمل أي مسؤوليات بحياتها، وتفاجأ مرة واحدة بتحمل مسؤولية 3 أشخاص تتبناهم. كما يوجد في المسلسل خط رومانسي إذ يتصارع شخصان على حب درة.