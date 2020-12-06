محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: رد نور نجل الفنان هشام سليم على منتقدي ارتدائه حلق، بعد تحوله جنسيًا إلى ذكر. نشر نور مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي. قال نور في الفيديو: "طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه، فرقت ايه أنا لابس حلق بقيت أنا كدا خلاص كل اللي أنا عملته اتمسح". وأضاف نور "كل واحد يركز في نفسه ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه". وكان النجم هشام سليم قد أعلن في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عن تحول ابنته "نورا" لذكر، وأكد أنه يتقبله ويحترم ميوله ورغباته.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| مرتديًا حلق.. نجل هشام سليم: "طالما بالبطاقة أنثى أعمل اللي عايزه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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