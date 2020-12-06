تراند اليوم : نجمة شهيرة تثير صدمة في بريطانيا بسبب سفرها إلى مصر

انتهكت المغنية والممثلة البريطانية، ريتا أورا، لقواعد فيروس كورونا الصارمة للمرة الثانية، بعدما أُجبرت على دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني، عندما دعت أصدقاءها لحضور حفل عيد ميلادها الثلاثين الشهر الماضي.

وبعد أن أثارت دهشة العديد من المعجبين الغاضبين، اضطرت ريتا إلى إصدار اعتذار علني عن ذلك.

لكن يبدو أن الحفلة لم تكن هي القاعدة الوحيدة التي كانت نجمة البوب على استعداد لخرقها، حيث تم الكشف الآن عن أنها سافرت على متن طائرة خاصة إلى القاهرة في 21 نوفمبر لتقديم عروضها في فندق خمس نجوم، ولم تعزل نفسها عند عودتها إلى المملكة المتحدة في اليوم التالي.

بموجب القواعد الحكومية الحالية، يجب أن تخضع ريتا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عندما تعود إلى المنزل. لكن بدلاً من ذلك، شوهدت وهي تصل إلى أحد المطاعم في لندن في 28 نوفمبر، حيث أقامت حفلة عيد ميلادها الكبيرة، خلال ثاني إغلاق على مستوى البلاد في إنجلترا.

وبعد أن نشرت الصور، عبر المعجبون عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي مما دفع ريتا إلى تقديم اعتذار.

وكتبت ريتا على "إنستجرام": "مرحبًا بالجميع، لقد حضرت تجمعًا صغيرًا مع بعض الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلادي الثلاثين. لقد كان قرارًا حافزًا للحظة تم اتخاذه مع وجهة نظر مضللة بأننا خرجنا من الإغلاق وسيكون هذا على ما يرام... أنا آسفة بشدة لخرق القواعد، وفهم بدوره أن هذا يعرض الناس للخطر".

وتابعت: "كان هذا خطأ فادحًا لا مبرر له في الحكم. نظرًا للقيود، أدرك مدى عدم مسؤولية هذه التصرفات وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة".

وأضافت: "أشعر بالحرج بشكل خاص لأنني أعرف عن كثب كيف عمل الناس بجد لمكافحة هذا المرض الرهيب وأن أكون على دراية كاملة بالتضحيات التي قدمها الأفراد والشركات للمساعدة في الحفاظ على سلامتنا جميعًا".

واستدركت ريتا قائلة: "على الرغم من أن هذا لن يصحح الأمر، أريد أن أعتذر بصدق".

وعرضت المغنية دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني لاستضافتها الحفلة، لكنها لم تذكر رحلتها إلى مصر أو خرق مجموعة ثانية من القواعد الصارمة.

وبعد أن كشفت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أخيرًا عن سفرها إلى مصر، وكسرها لقاعدة الإغلاق الثانية، اضطرت ريتا إلى تقديم اعتذار آخر.

وقالت في بيان للصحيفة: "لقد سافرت مؤخرًا إلى مصر لأداء حفل خاص بشركة خاصة، حيث اتبعت مجموعة السفر الخاصة بي البروتوكول وقدمت اختبارات كوفيد السلبية عند الدخول، كما طلبت السلطات المصرية".

وأضافت: "عند عودتي إلى بريطانيا، كان علي اتباع نصيحة الحكومة وعزل نفسي للفترة المطلوبة. كما تعلم، لم أتبع نصيحة الحكومة و… أعتذر مرة أخرى، بلا تحفظ".

وتابعت في اعتذارها: "على الرغم من أنني أدركت أن الكلمات الاعتذارية لنجم البوب قد لا تحمل الكثير من الأهمية، خاصةً من خالف القواعد مثلي، إلا أنني أدرك أن البعض قد يسعى إلى اتباع مثالي".

وأوضحت: "رسالتي إليهم بسيطة: من فضلك لا تفعل. الذنب والعار الذي تحملته هذا الأسبوع لخطئي لا يستحق كل هذا العناء. بدلاً من ذلك ، استمر في الاستماع إلى نصيحة الحكومة وأصوات أبطال NHS – هيئة الرعاية الصحية في إنجلترا - واتخاذ الاحتياطات اللازمة".

ومضت إلى القول: "آمل أن أعوض ذلك يومًا ما للجمهور الذي قدم لي الكثير من الدعم على مر السنين، وعلى وجه الخصوص، أعوضه لأبطال NHS ... في غضون ذلك، سوف أتبرع بأجري من مصر إلى الأعمال الخيرية".

واستطردت: "كن أفضل مما كنت عليه وتعلم من أخطائي حتى لا تضطر إلى التعلم بالطريقة الصعبة بأنفسكم".

وكانت صور تم تداولها للشرطة وهي تحاول الدخول إلى مطعم كازا كروز في نوتنج هيل، غرب لندن، حيث استمرت الحفلة بالداخل مساء السبت.

وأضاف مصدر أن ريتا تشعر "بجنون العظمة" حيث كان من المفترض أن تكون الحفلة سرية. وأشار إلى أنها منزعجة لأن أحدهم تأكد من أن "الشرطة والمصورين يعرفون أن ذلك يحدث".

وانسحبت ريتا من ظهورها في برنامج (Jonathan Ross Show) على قناة (ITV)، والذي تم بثه في نهاية هذا الأسبوع، وبحسب ما ورد أخذت الشرطة كاميرات المراقبة من المطعم أثناء التحقيق في خرق الإغلاق المزعوم.