الفيلم اللبناني "تحت السماوات والأرض" يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 01:46 مساءً - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأحد، الفيلم الروائي اللبناني "تحت السماوات والأرض" للمخرج روي عريضة، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

المخرج اللبناني روي عريضة يقدم فيلمه الروائي الأول

الفيلم الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، تدور أحداثه في العام 2015 حول شاب عمره 32 عاماً يحاول كسر الرقم القياسي في الغوص العميق، رغم الحالة الأمنية غير المستقرة بسبب سلسلة من تفجيرات السيارات المفخخة في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكنه يقرر أن يدير ظهره إلى كل هذه الأحداث المزعجة.

يذكر أن الفيلم تم إنتاجه بمساهمة فرنسية، وتم عرضه عالميا لأول مرة في مهرجان Warsaw Film Festival بشهر أكتوبر الماضي، وعرض بعدها في صالات العرض الفرنسية وتم تخصيص جانبا من إيراداته لصالح صندوق دعم ضحايا انفجار بيروت، ويمثل عرضه في الدورة ال 42 لمهرجان القاهرة السينمائي أول عرض في الشرق الأوسط، ويشارك ببطولته توفيق خريش وناتيلة جايبوت وعليان نجم.

وينافس الفيلم مع خمس أفلام أخرى من مصر والسعودية والمغرب على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وتحمل اسم المخرج صلاح أبو سيف، وجائزة أحسن أداء تمثيلي.

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