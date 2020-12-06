شاهد.. تامر حبيب برفقة ساندرا نشأت في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

شارك السينارست تامر حبيب متابعيه بمجموعة صور جديدة له من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر "حبيب" من خلال الصور برفقة المخرجة ساندرا نشأت، وعلق عليها قائلاً: "ساندرا نشأت يعني

أيام حلوة كتيير فاتت، وأيام وأفلام أحلى كتيير جاية"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 يوم الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام،

الذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتى 10 من الشهر الجاري.

تامر حبيب خاض الموسم الرمضاني السابق بمسلسل"لعبة النسيان"، بطولة دينا الشربيني، محمود قابيل، رجاء الجداوي، أحمد داوود، إخراج أحمد شفيق، ويدور العمل حول استيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في السنوات الست الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.