جلسة نقاشية عن دور السينما في التوعية بمخاطر الإتجار بالبشر بمهرجان القاهرة السينمائي

يعقد في الساعة الرابعة والنصف مساء، اليوم الأحد، بمسرح WE جلسة نقاشية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعنوان "هل تسهم السينما في التوعية بمخاطر الإتجار بالبشر؟"، تديرها مريم فرج، مديرة المسئولية المجتمعية في MBC، وتحت رعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

يشارك في الحوار السفيرة نائلة جبر، رئيسة

اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ولوران دي بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، في مصر وكريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة|، المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللي كريم.

يُذكر أن افتتحت، مساء الأربعاء، الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.

الحفل أُقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.