ورد الخال: لن ننسى لن نسامح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 42 دقيقة

من الصعب على اللبنانيين أن ينسوا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في ‏‏4 آب، وفي كل فرصة، يستذكرون هذه الإبادة الجماعية التي قامت بها ‏السلطة الحاكمة.‏

واسترجعت الممثلة ورد الخال الذكرى الموجعة والأليمة لانفجار مرفأ ‏بيروت في 4 آب. ودعت اللبنانيين جميعاً الى عدم نسيان الجريمة التي ‏حصلت في ذاك الثلاثاء الأسود.‏

ونشرت الخال صورة لمرفأ بيروت بعد التفجير وعلّقت عليها بهذه ‏الكلمات: “ما في ضرورة قول شو هالصورة… 4 آب… تاريخ ‏المجزرة بحق الشعب اللبناني من قبل عصابات الكراسي.. طيّروا ‏العاصمة بإمها وابوها وهني ما رفّلهن جفن… لن ننسى لن نسامح”.‏

وضرب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي ما خلف أكثر من ‏‏200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمارا هائلا في المرفأ والعديد من ‏المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.‏

كما وأن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، وانخفاض في ‏قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.‏

ولا تزال الأرقام القياسية التي تسبب بها انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية ‏بيروت، تتحطم حتى اليوم بالأرقام المرتبطة بالكارثة، سواء في عدد ‏الضحايا أو في قوة الانفجار أو الخسائر داخل المرفأ وخارجه.‏

وزاد الانفجار الكارثي الوضع سوءا في بلد يعاني منذ شهور أزمة ‏اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، ‏واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية ‏وغربية.‏

وفي الأيام الأولى بعد انفجار المرفأ، قال الرئيس ميشال عون، إن ‏الخسائر ربما تتجاوز 15 مليار دولار؛ بينما رأى خبراء أن الانفجار ‏الذي أخرج أحد أهم مرافئ الشرق الأوسط عن الخدمة، ستكون له ‏تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد اللبناني المنهار أصلا.‏