الكشف عمن نصب الهيكل المعدني الذي حيّر العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 11:40 صباحًا

بعد ان حيّر العالم بظهوره واختفائه، قالت المجموعة الفنية الأمريكية The Most Famous Artist، على موقع “إنستغرام”، إنها تقف خلف تركيب الهيكل المعدني الغامض في الصحراء، في ولاية يوتا الأمريكية.

وخلال ردها على تعليق في أسفل إحدى المشاركات، أضافت المجموعة: “نعم نحن” من قام بنصب المسلة.

ونشرت المجموعة على “إنستغرام”، صورتين ظهر فيهما رجل يعمل في نصب المسلة. وقالت: “هل تريدون القول، إن هؤلاء ليسوا من كوكب آخر؟”.

ونوهت المجموعة، بأنها يمكن أن تبيع الهيكل المعدني المذكور مقابل 45 ألف دولار. وشددت على أنها، ستسلمه للمشتري خلال 4-6 أسابيع.

في وقت سابق، عثر طاقم من إدارة موارد الحياة البرية في ولاية يوتا على هيكل غريب يشبه الأحجار المتراصة في صحراء يوتا، ما دفع رواد الإنترنت إلى نشر نكات حول غرابة عام 2020.

وكان موظفو الإدارة يجرون إحصاء لعدد الأغنام الكبيرة في منطقة نائية من جنوب شرق ولاية يوتا الأسبوع الماضي، عندما رصدوا جسما غريبا بواسطة مروحية تابعة لإدارة السلامة العامة في الولاية.

وعند الفحص الدقيق، أدرك المسؤولون أنهم صادفوا كتلة معدنية تم زرعها في منطقة منعزلة من الصخور الحمراء.

وأصدرت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا صورا ومقاطع فيديو لموظفيها وهم يفحصون الهيكل الغريب، والذي يقدر ارتفاعه بين 10-12 قدما (3-3.6 متر)، بحسب “نوفستي”.