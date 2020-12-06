منى السابر بتسجيل صوتي مسرّب عن حلا الترك: “رح افضحك انت وجدتك وكمان ابوكي”

متابعة بتجــــــــــــرد: صعّدت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك من حدة الخلاف مع ابنتها التي رفعت دعوى قضائية ضد امها، اذا انتشر مقطع مسجّل بصوت الأخيرة تهدد فيه المغنية الشابة بفضحها مع والدها المنتج محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وقالت: “تقولين أنا سرقت مصاريكي شوفي يا حلا بس أنا بحب أخبرك شغلة قبل أنا أدش وأفوت الحبس رح افضحكم كلكم مش بس جدتك كمان ابوكي وانتي ورح افضح كل شي واسجل فيديو وكنت ساكتة عشانك عشان ما حدا يعرف فضايحكم، ورح أشوف يا انا يا انتي يا ستك يلي ماشية وراهم ورح خلي سمعتكم على كل لسان”.

وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات وفاقية من السابر، قالت فيها عن دعوى ابنتها: “مش بإيدها ولأنه اللي حواليها والجو بشكل عام وما في بنت بترضى إن هي ترفع قضية على أمها”، وأضافت: “أنا بتمنى من الجمهور ما يحكم على حلا لأنه ما حدا يعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها”.

وتحدّثت السابر عن لقائها بابنتها في المحكمة وهي تبكي: “ما بعرف كيف بدي أوصف هالشعور البشع يعني شفتها وهي كان بدها تسلم علي بس ما خلّوها”. وتمنّت أن تنتهي هذه القضية عاجلاً، وتابعت: “رسالتي إنه ولادي يعيشوا في بيئة صحية ما حدا يضغط عليهم ما حد يخليهم يتكلمون كلام هو أصلاً ما حلو بحقهم”.