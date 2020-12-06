متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم السوري عابد فهد بعيد زواجه الثامن عشر من الإعلامية زينة يازجي على طريقته الخاصة.
وشارك عابد فهد المتابعين عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” بصورة مع زوجته زينة، يظهران فيها في لقطة رومانسية مميّزة.
ووجه عابد فهد رسالة عاطفية إلى زوجته قال فيها: “حبيبتي زينة اليوم متل كل يوم من 18 سنة وانا بحبك wedding anniversary”.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، متمنين لعابد فهد وزينة يازجي حياة سعيدة إلى جانب أولادهما مع انتهاء الأزمة التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر عابد فهد يحتفل بعيد زواجه ورسالة لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.