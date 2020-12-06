يسرا لـ إلهام شاهين: “عدمتيني العافية”

متابعة بتجــــــــــــرد: شهد العرض الأول لفيلم “حظر تجول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي احتفاء جماهيرياً كبيراً بالفنانة إلهام شاهين وتهنئة من قبل زملائها من الفنانين مثل ليلى علوي ويسرا وإيناس الدغيدي. ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها عبر “إنستغرام” لأجواء العرض وظهرت فيه الفنانة يسرا وهي تهنئ الفنانة إلهام شاهين قائلة “خليتيني أعيط وعدمتيني العافية”. وتدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاماً لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجياً، وهو تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهوراً خاصاً للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم.

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