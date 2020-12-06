“كلمة أخيرة”.. مي عز الدين تقاطع وسائل الإعلام

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة من برنامجها “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه على قناة ONE، احتفالا بنجاح مسلسل “خيط حرير”، عن قرار الممثلة مي عز الدين بمقاطعة الإعلام وعدم الظهور في أي لقاء.
وقالت لميس: “احترم قرارها جداً، فهي تريد أن تمثل وتحظى بحياتها الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام، أحترمها ولكن أتمنى ألا يستمر هذا القرار طويلا”.
وعوضت مي عز الدين غيابها عن البرنامج بإرسالها لرسائل مكتوبة لكل من المخرج إبراهيم فخر الدين والمؤلف محمد سليمان والممثلة سوسن بدر والممثلة هنادي مهنى، على لسان لميس الحديدي.
يذكر أن مسلسل “خيط حرير” من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة بجوار مي عز الدين، كل من محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيقولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام.
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