شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل مكثفة لاختيار أبطال "اللى مالوش كبير" تمهيدا لانطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد صناع مسلسل "اللي مالوش كبير"، حاليا جلسات عمل مكثفة، لحسم جميع الأسماء المشاركة في العمل وإتمام التعاقد معها والاتفاق على كافة التفاصيل والتجهيزات الخاصة بتصوير جميع مشاهد العمل الداخلية والخارجية، تمهيدا لانطلاق عملية التصوير أواخر ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يحسم المخرج مصطفى فكري، جميع أسماء الأبطال المشاركين في المسلسل خلال الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي والفنان خالد الصاوي وعايدة رياض ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة للمشاركة في العمل.

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق يتناول العديد من القضايا المهمة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2021.

كانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، وبطولة كل من الفنان حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، محمد ثروت، هشام إسماعيل، ومحمد محمود، في حين شارك الفنان أحمد العوضي في مسلسل "الاختيار"، والذي حقق نجاحا جماهيرا وقام ببطولته الفنان أمير كرارة.