الليلة.. عرض الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" بمهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في التاسعة مساء اليوم، الأحد، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن"، للمخرجة مي زايد، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

يتتبع "عاش يا كابتن" على مدار ٤ سنوات رحلة "زبيبة"، الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، التي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون

بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها "نهلة رمضان"، بطلة العالم السابقة، ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف "كابتن رمضان" الذي أمضى أكثر من ٢٠ عاماً في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

يذكر أنه افتتحت مساء، الأربعاء الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.