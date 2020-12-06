اليوم.. عرض الوثائقي اللبناني "تحت السموات والأرض" في مهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم، الأحد، الفيلم الوثائقي اللبناني الفرنسي "تحت السموات والأرض" للمخرج روي عريضة، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، تدور أحداثه حول شاب

عمره 32 عاماً يحاول كسر الرقم القياسي في الغوص العميق، رغم الحالة الأمنية غير المستقرة بسبب سلسلة من تفجيرات السيارات المفخخة في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكنه يقرر أن يدير ظهره إلى كل هذه الأحداث المزعجة.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان

القاهرة السينمائي الدولي، افتتحت مساء الأربعاء، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.