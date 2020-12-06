تراند اليوم : الراقصة فيفي عبده تصاب بالشلل!

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده، قلقًا بين محبيها عقب ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها في موقع “إنستغرام” أعلنت فيه عن تعرضها لأزمة صحية سيئة، دون أن تكشف تفاصيل تلك الأزمة لكنها طلبت من محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وعقب تناقل هذا الفيديو على نطاق واسع بين المتابعين تصدر اسم فيفي عبده حديث الجمهور وسط تساؤلات عن حالتها الصحية في ظل حالة من القلق خاصة وأنها لم تحضر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 التي انطلقت الأربعاء الماضي.

ولمعرفة حالتها الصحية وطمأنة جمهورها، أوضح مصدر مقرب من فيفي عبده، أنها تُجري حاليًا العديد من جلسات العلاج الطبيعي على منطقة الظهر بعد شعورها بآلام حادة.

وأكد المصدر أن فيفي عبده، استدعت الطبيب إلى منزلها والذي نقلها إلى المستشفى لإجراء أشعة وفحوصات طبية أثبتت معاناتها من آلام في الفقرات، ليقرر الطبيب بعض العلاجات لها إضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي ومنعها من الحركة.

وأشار المصدر إلى أن فيفي عبده، لا تستطيع التحرك داخل منزلها بالفعل وهو ما جعلها تلجأ لجمهورها بطلب الدعاء، لاسيما وأنها كانت دائمًا ما تظهر في مقاطع فيديو للرقص على بعض الأغاني، لكنها لم تستطيع فعل ذلك حاليًا بأمر الطبيب.

وأكد المصدر أن الجلسات العلاجية ستستغرق قرابة شهرين تعاود بعدها الطبيب لإجراء ذات الفحوصات مجددًا، وذلك بعدما رأى الطبيب استبعاد التدخل الجراحي مؤقتًا.

وكانت فيفي عبده قد قالت في المقطع الذي ظهرت فيه: “وحشتوني جدًّا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وأطلع لكم واشوفكم”.

وأضافت: “ادعو لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه”، معقبةً: “بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعنى تاني أحسن من الأول”.



