تراند اليوم : أنباء عن وفاة الفنانة أصالة نصري “غرقاً” وفيديو يكشف تفاصيل الحادث!

تداولت وسائل إعلامية وناشطون سوريون أنباء عن وفاة الفنانة السورية أصالة نصري بعد تعرضها لحادث خطير في البحر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم بهذا النبأ الصاعق، لكن الاعلامية بسمة وهبة دحضت كل الشائعات وأعلنت عن تعرضها لحادث سير مروع بالبحر مع الفنانة أصالة نصري، ونشرت فيديو للحظة حدوث الحادث أثناء قيادتهما للدراجة المائية “جيت سكي”.

ونشرت بسمة وهبة فيديو للحظة اصطدام دراجتها المائية بالصخور أثناء تصويرها مقطع فيديو قيادة أصالة لها، وكشفت تفاصيل الواقعة حيث قالت:” انا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. أصالة كانت تسوق (لچيت سكي) بسرعة واصطدمنا بالصخور وانا سقطت وضرب رأسي على الصخر وفقدت الوعي فسقطت فى القاع”.

وحسب لمجلة “هي”، كشفت الاعلامية بسمة وهبة تفاصيل الحادث وقالت:” وأصالة رغم وقوعها صممت أن تضرب الموج وتنادي انقذوني.. انا استفقت لأجد نفسي في مركب أناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالعً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك”.

