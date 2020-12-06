بالصور – مالوما الفائز الأكبر في حفل جوائز Los40 Awards

متابعة بتجــــــــرد: يواصل النجم الكولومبي العالمي مالوما حصد الجوائز العالمية، وهذه المرّة فاز بجائزتين جديدتين في مهرجان Los40 Awards – LOS40، الذي أقيم يوم أمس السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان مالوما الفائز الأكبر في الحفل، حيث حصل على جائزة فنان العام اللاتيني وجائزة أفضل أغنية لاتينية عن أغنيته الشهيرة “هاواي” التي حققت أكثر من 500 مليون مشاهدة منذ طرحها في يوليو الماضي.

مالوما الذي قدّم عرضًا صاخبًا في الحفل، نشر عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة له ظهر فيها وهو يحمل الجائزتين، وشكر بتعليقه عليها إدارة المهرجان ومحبّيه حول العالم.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين، حيث يتمتّع بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين من الأشخاص.

نفيد بالذكر أن مالوما طرح في أغسطس الماضي ألبومه الخامس بعنوان PAPI JUANCHO، ويتضمن الألبوم أغنيات يشاركه فيها عدد من الفنانين، نذكر من بينهم Justin Quiles و Lenny Tavarez و Myke Towers و Jory Boy.

ويتضمن ألبوم PAPI JUANCHO أغنية مالوما “هاواي” التي تصدّرت قائمة الأغاني اللاتينية الأكثر استماعًا في العام 2020.