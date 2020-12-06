هل تنضم هيفاء وهبي إلى مسلسل يسرا في رمضان 2021؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأت شركة “العدل غروب” للإنتاج الفني تكثيف تحضيراتها لمسلسل الفنانة القديرة يسرا المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وقدّمت الشركة عرضاً للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للمشاركة في بطولة العمل.

وترغب الشركة في تقديم مجموعة من النجوم في مسلسل يسرا، للمنافسة خلال السباق الرمضاني المقبل، الذي يبدو أنه سيكون شرساً، بخاصة أن الشركة لن تنتج سوى مسلسلين، أحدهما ليسرا، والآخر هو مسلسل “دهب” للفنانة نيللي كريم.

واستقرت يسرا مع الشركة المنتجة على الاستعانة بمخرج ومؤلف مسلسل “خيانة عهد”، بعد نجاحهما معها في رمضان الماضي.

ويواصل المؤلف أحمد عادل كتابة باقي حلقات العمل، ووافق المخرج سامح عبدالعزيز على العمل مع يسرا للعام التاني على التوالي، خاصة بعد تأجيل تصوير فيلمه الجديد “مطبعة هرم” وعدم وضوح الرؤية بشأنه.

ومسلسل “خيانة عهد” بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد أنور وتيام مصطفى قمر، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يُذكر أنّ وهبي شاركت أخيراً ببطولة مسلسل “أسود فاتح” مع المطرب أحمد فهمي، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، نبيل نور الدين، صبري فواز، ورانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وإنتاج “صباح إخوان” للمنتج صادق الصباح.