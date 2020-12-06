"نتيجة على الحائط".. أول حب في حياة أشرف عبدالباقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل النجم المصري أشرف عبدالباقي الحديث عن محطات مهمة في حياته بالجزء الثاني من برنامج "السيرة" على قناة "دي إم سي".

وعن الرومانسية في حياته قال أشرف عبدالباقى في البرنامج الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني: "أول حب في حياتي كانت فتاة تسكن في عمارة تبعد عن عمارتنا، وكنت أراها في الليل عندما يضيء النور، ولكي ألفت نظرها كنت أضيء النور وأطفئه أكثر من مرة وفي النهاية اكتشفت أنها نتيجة معلقة على الحائط".

وأضاف: "أحببت فتاة جارتنا وقد حددت هي الميعاد للمقابلة ولكني شعرت بالخوف من تلك الخطوة ولم أذهب في الميعاد، وكان لي الكثير من قصص الحب من طرف واحد وكان من بينها الملهمة التي تدفعني للنجاح".





وتابع: "زواجي الأول لم يكن زواج صالونات وكان من اختياري، ونتج عنه ابني الذي يبلغ من العمر 27 عاما، وانفصلت عن زوجتي بعد عامين من الزواج، وزوجتي الثانية تعرفت عليها من خلال صديقة مشتركة، وكنت أبحث عن الأسرة والبيت والاستقرار، ووجدت ما تمنيت معها".

وحول تعثر خطواته على شاشة السينما قال أشرف عبدالباقي خلال المقابلة التليفزيونية: "لم أنجح في السينما، فهي تحتاج لقبول وليس عيبا ألا تملك هذا القبول وأنتجت لنفسي فيلم (رشة جريئة) ولكن لم يحقق نجاحا، وأنا مقتنع أن حظي ليس في السينما ولكن في أشياء أخرى وإن لم أر الأشياء الأخرى أكون جاحدا".





يذكر أن أشرف عبدالباقي يواصل عرض مسرحية "اللوكاندة" ومؤخرا قام بتقديم حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبطريقة ذكية استطاع الصلح بين النجمين أحمد السقا وتامر حسني بعد فترة من الخلاف بسبب فيلم "الفلوس".