شكرا لقرائتكم هل تجاهل مهرجان القاهرة محمود ياسين؟.. غضب وتبرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبل أقل من شهرين رحل عن الدنيا الفنان المصري محمود ياسين، بعد مسيرة فنية حافلة قدم فيها الكثير مع الأعمال لجمهوره في مصر والوطن العربي.

البعض توقّع لفتة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي إلى الفنان الراحل على هامش حفل الافتتاح، في ظل ما يمثله محمود ياسين من قيمة فنية كبرى.

من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

إلا أن هذا الأمر لم يحدث، ما جعل عدد من محبي الفنان الراحل يعبرون عن استنكارهم، معتبرين أنه "تم تجاهل" محمود ياسين بشكّل متعمّد من قبل إدارة المهرجان.

وقد تفاعلت عائلة ياسين مع الأمر، حيث نشرت زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة بعضا من منشورات محبيه على مواقع التواصل التي تستنكر ما حدث، وعلّقت عليها كاتبةً: "والله أنا ولا اهتميت.. بس جمهوره اهتم وهو الأهم".

ودخلت الفنانة رانيا محمود ياسين على الخط، بعدما أعادت نشر تلك المطالبات، وعلّقت عليها كاتبةً: "احنا ولا فارق معانا التكريم ده"، مؤكدةً أن والدها كُرِّم مرتين في السابق من قبل المهرجان.

تكريم محمود ياسين في مهرجان للسينما بالقاهرة في 2008

كما وجّهت الشكر إلى الجمهور الذي عبّر عن امتعاضه من موقف المهرجان الذي لم يكرم الراحل في دورة هذا العام ولم يقف دقيقة حداد على رحيله. ورأت رانيا محمود ياسين أن "تكريم محمود ياسين هو شرف لأي مهرجان".

القائمون على مهرجان القاهرة وجدوا أنفسهم في ورطة، لذلك قرر محمد حفظي رئيس المهرجان تبرير الأمر على هامش إحدى الفعاليات، مؤكداً أن عدم تكريم الراحل "لم يكن أمراً مقصوداً، ولا يوجد أي تجاهل" للفنان من قبل إدارة المهرجان.

وأوضح أن القائمين على المهرجان لم قوموا بتكريم الفنانين الراحلين "حتى لا يقعوا في فخ التكرار، بعدما حدث هذا الأمر في دورة مهرجان الجونة السينمائي"، مشيراً إلى احتمال إقامة احتفال خاص بمحمود ياسين على هامش المهرجان أو في حفل الختام، "خاصة وأن المهرجان لا يقتصر على حفل الافتتاح فقط"، حسب حفظي.